Una conductora impacta contra varios coches aparcados en Garrido y da positivo en estupefacientes

Una conductora ha impactado este sábado contra varios vehículos aparcados en el barrio de Garrido y uno en movimiento en la rotonda que une la avenida de los Cedros con la calle Trébol, según informan fuentes policiales a Salamanca24horas. Por suerte, no hay que lamentar heridos.

La responsable de cometer un delito contra la seguridad vial ha sido interceptada en la calle Trébol por la Policía Local de Salamanca y ha dado positivo en sustancias estupefacientes.

Coches en la calle Trébol | S24H

Los agentes han intervenido en otros cuatro incidentes durante este sábado. Sobre las 2:00 horas, un camión de recogida de desechos ha golpeado una farola al hacer maniobras para vaciar un contenedor en la calle Toro. Una hora más tarde, han requisado un total de trece botes de sprays, hachís y dos rotuladores a un grupo de tres jóvenes en la calle de La Alberca.

A las 5:42 horas, un vehículo ha chocado contra un elemento de la N630 y a las 12:27 horas, tres vehículos han protagonizado una colisión por alcance en el Camino de las Aguas.