Una conductora de un patinete, menor de edad, resulta herida al colisionar con un vehículo en la avenida de París

Un patinete y un vehículo han protagonizado un accidente en la mañana de este domingo 2 de noviembre poco antes de las 11: 30 horas. Según el aviso que ha llegado al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, ha resultado herida una joven de 17 años que se trata de la conductora del patinete.

El accidente se ha producido por una colisión entre ambos vehículos en la avenida de París, una de las vías paralelas al paseo de la Estación, hasta donde se ha movilizado a una ambulancia de soporte vital básico, así como a agentes de la Policía Local y Nacional de Salamanca.

La joven se quejaba de un golpe en la pierna.

Aunque se trata de una conductora menor de edad, según los datos proporcionados por el 1-1-2, En España, cabe recordar que la edad mínima para conducir un patinete eléctrico en España, según la normativa de la Dirección General de Tráfico, es de 16 años, aunque la DGT expone que hay que acogerse a las ordenanzas municipales de cada ciudad.