Confirmada la pena de 25 años de prisión a un salmantino por agredir sexualmente a sus nietas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la pena de 25 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca para un salmantino acusado de agredir sexualmente a sus dos nietas.

El Alto Tribunal ha rechazo el recurso presentado por la defensa del acusado, confirmando la pena como autor de dos delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años, que ya había razonado previamente la Audiencia Provincial en sentencia condenatoria.

Estos delitos continuados que ambos tribunales consideran probados se llevaron a cabo entre 2011 y 2017 cuando el culpable y las víctimas residían en Salamanca.

El condenado abusó sexualmente de las menores desde que tenían 8 años, aprovechando la confianza que le otorgaba sus padres al tratarse del abuelo de ambas.

Con la mayor llevaba a cabo esos actos cuando pernoctaba en su vivienda durante algunos fines de semana, y más asiduamente cuando se quedaba en su vivienda para ir a clases de hípica, pagadas precisamente por el abuelo.

En un primer momento el acusado realizaba tocamientos en la zona pectoral de la niña, excusándose en que quería comprobar el estado de un bulto que supuestamente tenía. Tiempo después de repetir este acto durante varios días, el varón en otras muchas ocasiones, sin poder precisar el número, realizaba tocamientos en la zona genital a la víctima, cesando este tipo de actos cuando la joven cumplió 15 años y dejó de ir a casa de los abuelos.

Respecto a su prima, y todo según los hechos recogidos en la sentencia, cuando tenía 8 años comenzó a llevar a cabo actos similares, que se llevaron a cabo con más reiteración cuando tuvo que irse a vivir con sus abuelos al marcharse su madre a trabajar a Madrid.

En ese tiempo el acusado aprovechaba las salidas de su mujer de casa para realizar el mismo acto de tocar la zona pectoral de la niña con la excusa de comprobar si tenía un bulto, además de realizarle tocamientos en la zona vaginal.