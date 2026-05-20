Confirmada la pena contra el exasesor del caso jeques, el Peace City World

El pasado 15 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia confirmaba la sentencia de dos años de cárcel que, hacía un año, la Audiencia Provincial de Salamanca aseguraba contra José María Fuentes, exasesor del proyecto Peace City World.

Este caso, conocido como el caso jeques, fue destapado por Salamanca24horas tras realizar un proceso de investigación periodística que, finalmente, dio a conocer la documentación falsa que el condenado habría presentado al Ayuntamiento de Salamanca para acceder a un puesto de trabajo.

Una falsedad destapada gracias al periodismo de investigación

Durante los primeros meses del año 2023, Salamanca se centró en un nombre: Peace City World, un proyecto que buscaba convertir a la capital del Tormes en una ciudad llena de innovación y modernismo. Entre las propuestas, se encontraba la incorporación de un telesilla hasta Carbajosa de la Sagrada o un tranvía para llegar hasta el aeropuerto de Matacán.

De esta manera, los periódicos se llenaron de información sobre el proyecto que se iba a realizar, entrevistas con personas que formaban parte de la organización, etcétera. En este contexto, las dudas empezaron a aparecer en torno al proyecto, porque algunas empresas supuestamente vinculadas desmentían cualquier tipo de contacto con el Peace City, pero el proyecto seguía su curso.

Paralelamente, Salamanca24horas, que decidió desde el primer momento no hacer eco informativo de este proyecto al no existir una comunicación clara sobre el mismo, llevó a cabo una investigación para tratar de esclarecer la veracidad del proyecto. De esta manera, tras meses de investigación, se descubrió que la figura de Fuentes que se había mostrado al Ayuntamiento de Salamanca no era su faceta real. En definitiva, se destapó un CV que mostraba una dilatada experiencia y cargos en importantes entidades, que, finalmente, no se asemejaban a la realidad.