Estabilizado el incendio de El Payo tras una semana en activo

El incendio de El Payo ha sido controlado a las 13:00 horas de este jueves, 21 de agosto, tras una semana en activo. En su extinción han trabajado un total de 56 medios: 3 técnicos, 16 agentes medioambientales, nueve cuadrillas terrestres, 9 autobombos, 2 bulldozer, 6 cuadrillas helitansportadas, 3 helicópteros y otros 8 medios.

Aún se desconoce la causa del incendio, actualmente en investigación, y el total de superficie afectada. La última estimación data del pasado domingo, cuando aún se encontraba en nivel 1 de peligrosidad y había arrasado 350 hectáreas.

El incendio se inició el 15 de agosto. Pronto alcanzó el nivel 2 y obligó a desalojar a la población a otros puntos de la provincia como Robleda, Fuenteguinaldo y Ciudad Rodrigo. Al día siguiente, se levantaron las restricciones y las 22 personas de la residencia y el resto de habitantes pudieron volver a sus casas.

