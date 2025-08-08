Cortada la A-62 a la altura del polígono Las Viñas de Ciudad Rodrigo por un camión volcado

Cortada la A 62 por la salida de vía de un camión a la altura del polígono Las Viñas en Ciudad Rodrigo

El accidente de un camión por una salida de vía ha provocado un corte total de la autovía A-62 a la altura del polígono Las Viñas en Ciudad Rodrigo.

El accidente se ha producido a las 17:30 horas en el kilómetro 335 sentido Salamanca, y aunque no ha habido heridos, según notifica el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, la Guardia Civil de Tráfico ha desviado a los vehículos que circulaban por la autovía hacia la N-620, ya que el camión está volcado, ocupando ambos carriles al haber quedado cruzado.

El desvío se está llevando a cabo desde el kilómetro 336, 400 y 331, según informa la Guardia Civil. Un desvío que se mantendrá hasta que se pueda retirar el vehículo.