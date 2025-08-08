Cortada la A-62 a la altura del polígono Las Viñas de Ciudad Rodrigo por un camión volcado
El tráfico se ha desviado desde el punto del accidente, el kilómetro 335, por la carretera nacional N-620 hasta que se retire el vehículo que cruza la autovía ocupando ambos carriles
El accidente de un camión por una salida de vía ha provocado un corte total de la autovía A-62 a la altura del polígono Las Viñas en Ciudad Rodrigo.
El accidente se ha producido a las 17:30 horas en el kilómetro 335 sentido Salamanca, y aunque no ha habido heridos, según notifica el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, la Guardia Civil de Tráfico ha desviado a los vehículos que circulaban por la autovía hacia la N-620, ya que el camión está volcado, ocupando ambos carriles al haber quedado cruzado.
El desvío se está llevando a cabo desde el kilómetro 336, 400 y 331, según informa la Guardia Civil. Un desvío que se mantendrá hasta que se pueda retirar el vehículo.
