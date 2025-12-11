Cortada la A-62 a su paso por Salamanca tras el vuelco de un camión

Un camión vuelca en la A-62 y corta la autovía a su paso por Salamanca

Un accidente ha obligado a cortar la autovía A-62, a su paso por Salamanca en el kilómetro 244, sentido Valladolid. El incidente ha ocurrido sobre las 14:16 horas en la propia vía, que ha tenido que ser cortada tras volcar un vehículo en el lugar.

Tras las llamadas recibidas por el Servicio de Emergencias del 1-1-2, han indicado que uno de los camiones ha quedado en mitad de la calzada, saliendo el conductor por sus propios medios y sin precisar tener que ser rescatado por los bomberos de Salamanca que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

El camión transportaba todo un cargamento de palé que ha quedado en mitad de la vía. Los bomberos de Salamanca y los técnicos de mantenimiento se encuentran limpiando la zona para retomar el tráfico lo antes posible, con retenciones kilométricas en el lugar.

Asimismo, cabe destacar que la Policía Local, Policía Nacional y la Guardia Civil se han movilizado hasta la zona para evitar que se produzcan mayores incidentes y estudiar el motivo del suceso.

El conductor , que ha resultado herido, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Salamanca.