Dos personas resultan heridas tras el choque frontal de dos turismos en la avenida Juan Pablo II

A las 17:27 horas de la tarde de este miércoles los servicios de emergencia han recibido varias llamadas que alertaban de un accidente de tráfico ocurrido en la avenida Juan Pablo II, a la altura del número 38.

El siniestro, que tal y como han informado fuentes oficiales se trata de un golpe frontal entre dos vehículos, ha provocado la activación inmediata de un amplio dispositivo.

Hasta allí se han desplazado efectivos de Sacyl, la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y los Bomberos de Salamanca, que se encuentran trabajando de forma coordinada en el lugar, que se encuentra cortado al tráfico.

Por el momento no han trascendido detalles oficiales sobre el número de personas implicadas, aunque este medio ha podido confirmar que el suceso se ha cobrado dos heridos.

