Reabierta la carretera de La Vellés a Aldeanueva de Figueroa por la salida de vía de un camión

La carretera de La Vellés a Aldeanueva de Figueroa ha sido cortada por un camión que se ha salido de la vía a primera hora de la mañana de este jueves, 5 de febrero, y que se ha saldado sin heridos.

Un incidente que ha obligado a cortar la SA-605 en ambos sentidos para garantizar la seguridad ciudadana, además de las labores de retirada del vehículo en esta vía. Además, según han indicado fuentes municipales del Ayuntamiento de La Vellés, el accidente se ha producido a la altura de Arcedianos.

Finalmente, sobre las 11:28 horas, se ha reabierto al tráfico de vehículos tras la retirada del vehículo pesado.