Cortado un carril en la A-66 por el impacto de un camión contra una señal en la A-66 a la altura de Aldeatejada

Se encuentra cortado el carril izquierdo entre el punto kilométrico 345 y 346

Un camión choca contra una señal en la A-66
Un camión choca contra una señal en la A-66 | Guardia Civil de Salamanca

Un accidente de tráfico en la A-66, en el que se ha visto implicado un camión, ha obligado a cortar un carril de esta autovía en la mañana de este martes 9 de septiembre dirección Gijón.

Al parecer y según una publicación en redes sociales de la Guardia Civil de Salamanca, el vehículo se habría salido de la vía y habría impactado contra el poste de una señal de tráfico de la autovía entre el punto kilométrico 345 y 346.

Tráfico solicita circular con precaución al encontrarse cortado el carril izquierdo en este tramo, a la altura de Aldeatejada.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats