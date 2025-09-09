Cortado un carril en la A-66 por el impacto de un camión contra una señal en la A-66 a la altura de Aldeatejada

Un accidente de tráfico en la A-66, en el que se ha visto implicado un camión, ha obligado a cortar un carril de esta autovía en la mañana de este martes 9 de septiembre dirección Gijón.

Al parecer y según una publicación en redes sociales de la Guardia Civil de Salamanca, el vehículo se habría salido de la vía y habría impactado contra el poste de una señal de tráfico de la autovía entre el punto kilométrico 345 y 346.

Tráfico solicita circular con precaución al encontrarse cortado el carril izquierdo en este tramo, a la altura de Aldeatejada.