Cortados diez kilómetros de la A-62 sentido Valladolid tras la colisión entre dos camiones en Villaverde de Guareña

En la tarde de este domingo 11 de enero, sobre las 18:05 horas, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una alerta por un accidente de tráfico en Villaverde de Guareña, en el kilómetro 222 de la autovía A-62, sentido Valladolid.

Se trata de una colisión entre dos camiones, en la que ha resultado herido uno de los conductores. El varón, de 33 años, se encontraba consciente a la llegada de los sanitarios y se presentaba dolor de cuello; ha sido trasladado al Hospital de Salamanca en ambulancia. Además de Emergencias Sanitarias, también se han personado en el lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Minutos más tarde, como consecuencia del aparatoso accidente, en el que la carga de uno de los camiones ha terminado sobre la carretera, se ha cortado el tráfico de la A-62 y se está desviando a los conductores a la carretera N-620. Todo esto ha producido un gran atasco.

En concreto, y tal y como indica la DGT, la vía se encuentra cortada diez kilómetros, desde el kilómetro 233 en el polígono industrial de Villares de la Reina, hasta el kilómetro 223 en Villaverde de Guareña, sentido decreciente de la kilometración hacia Valladolid.