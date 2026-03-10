Cortados tres carriles de la Vía Helmántica tras caer la carga de un tráiler en la glorieta Leonardo da Vinci

Cortados tres carriles de la Vía Helmántica tras caer la carga de un tráiler

A las 6:10 horas de este martes ha sido necesario cortar completamente tres carriles de la Vía Helmántica tras la caída de parte de la carga de un tráiler en la glorieta Leonardo da Vinci.

El tráiler perdió varios palets que transportaba cuando circulaba por la zona. En concreto, se trataba de cuatro palets de pienso que quedaron esparcidos sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir el tráfico en varios carriles por motivos de seguridad.

Al parecer, el incidente pudo producirse tras la rotura de la lona que cubría la carga del camión, lo que habría provocado la caída de los palets sobre la vía.

El tráfico ha permanecido cortado durante varios horas hasta que se ha producido la retirada de los sacos que contenían pienso.

Afortunadamente, no ha habido heridos que lamentar, solo daños materiales.