Cortan la calle Valle Inclán para coches y peatones por una comprobación de humo en un edificio

La Policía Local de Salamanca ha cortado la calle Valle Inclán a las 09:53 horas de este miércoles 26 de noviembre debido a una comprobación de humo en la que se encuentran trabajando los efectivos de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Salamanca.

Tras recibir un aviso por humo en un bloque de pisos de esta misma calle, dos dotaciones de bomberos, un camión autobomba y uno con escala, se han desplazado hasta el lugar para realizar labores de comprobación.

Como medida de precaución, la calle se ha cortado tanto para el tráfico como para los peatones.

