El crimen machista de Béjar llega a la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial de Salamanca acogerá durante la mañana de este lunes la primera sesión del juicio contra A.R.Z.L., acusado de matar a su pareja en agosto de 2023, en Béjar.

La vista oral se prolongará durante toda la semana y está previsto que finalice el viernes, 30 de enero. El proceso, cabe recordar, se celebrará con jurado popular.

Los hechos que se juzgan se remontan a la madrugada del 30 de agosto, cuando el acusado acabó con la vida de su pareja, Charo, en el domicilio que ambos compartían, situado en el portal número 7 de la calle Gredos de Béjar. Según señalaron las primeras investigaciones, una fuerte discusión fue el detonante de la agresión que resultó mortal.

Minutos antes de las seis de la mañana, el propio agresor llamó a la Comisaría de Policía Nacional para confesar el crimen y advertir de su intención de suicidarse.

Apenas 18 minutos después, agentes de la Guardia Civil lo localizaron en el viaducto del kilómetro 412 de la autovía A-66, supuestamente con pretensiones de arrojarse al vacío.

Tras una negociación que se prolongó más de una hora, sobre las 7.30 horas los agentes lograron que descendiera por su propio pie, procediendo posteriormente a su detención y traslado a dependencias policiales.

A lo largo de la mañana, varios furgones de la Policía Nacional acordonaron la zona del inmueble, donde permanecían familiares y allegados de la víctima, acompañados por representantes municipales y una patrulla de la Policía Local para prestar apoyo.

Según relataron familiares, la noche anterior la víctima había decidido poner fin a la relación y le retiró las llaves de la vivienda a su pareja.

Asimismo, fuentes cercanas a la pareja alegaron que el agresor era “muy, muy celoso” y que “él le achacaba a ella que no tenía trabajo y que ella sí lo tenía”, ya que era empleada en un establecimiento de hostelería de la ciudad textil. La relación, según refirieron estas mismas fuentes, había comenzado en 2019.

El piso en el que ambos convivían y en el que tuvo lugar el crimen, situado en un modesto bloque de cuatro alturas, quedó precintado por la Policía Nacional para proceder a la pertinente inspección ocular y recogida de indicios.

El asesino confeso, de nacionalidad venezolana y 49 años de edad, contaba con denuncias previas por episodios de violencia, aunque no relacionadas con su pareja ni con otras mujeres, sino con familiares directos. La víctima no había presentado denuncias previas contra él por violencia machista.

Charo era madre de cuatro hijos. En el momento de los hechos los mayores, una niña y un niño, tenían 13 y 16 años respectivamente. Los pequeños, dos mellizos, siete.

La Fiscalía solicita una pena de 21 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia sobre la mujer, con los agravantes de género y parentesco, y el atenuante de confesión. Por su parte, la acusación particular eleva la petición hasta los 25 años de cárcel al no considerar dicho atenuante.

La defensa sostiene que los hechos deben calificarse como homicidio imprudente y solicita la eximente completa de responsabilidad penal, al alegar que el acusado actuó bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El jurado popular deberá determinar la responsabilidad penal de A.R.Z.L. en un juicio que se desarrollará hasta finales de esta semana en la Audiencia Provincial de Salamanca.