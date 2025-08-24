Crimen organizado en Salamanca: tendencias y perfiles de los casos recientes

No cabe duda alguna de que Salamanca es, a grandes rasgos, una provincia tranquila y segura. Sin embargo, en ocasiones, tanto la capital del Tormes como la provincia han sido escenario de operaciones policiales de gran envergadura. El narcotráfico, el blanqueo de capitales, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la distribución de drogas en narcopisos y los robos cometidos por bandas altamente especializadas, forman parte del catálogo delictivo al que las fuerzas de seguridad han tenido que hacer frente en la región.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y la Policía Nacional, en ocasiones con el apoyo de Europol y de las autoridades portuguesas, han permitido desarticular redes cuyos tentáculos operaban tanto en barrios de la capital como en municipios rurales.

El mayor alijo de cocaína en la historia de Salamanca

El pasado diciembre de 2024, la apacible localidad salmantina de Robliza de Cojos, se convirtió en noticia de interés nacional. La Guardia Civil incautó 600 kilos de cocaína ocultos en una autocaravana, en el marco de la Operación Ergu. La droga, tal y como informaron los investigadores, había llegado a través de Portugal y estaba destinada a la distribución en España y otros países europeos.

Tres hombres fueron detenidos y, en registros realizados en el País Vasco, se encontraron vehículos de alta gama y otros bienes vinculados al grupo criminal. Se trataba de una organización con ramificaciones internacionales, cuya caída supuso el mayor golpe al narcotráfico en la provincia.

GALERÍA | Material incautado de la operación 'Ergu', en Robliza de Cojos

El 12 de junio de este mismo año, y también vinculado al tráfico de drogas, la Policía Nacional detuvo a seis personas en Calvarrasa de Arriba, en el desarrollo de la operación Churruca, uno de los mayores dispositivos contra el narcotráfico efectuados hasta la fecha en Castilla y León.

La investigación comenzó en julio de 2024 con las primeras detenciones en Valladolid, donde se incautaron 12 kilos de cocaína y 80.000 euros en metálico.

El golpe más importante tuvo lugar el 1 de mayo en Trigueros del Valle (Valladolid), cuando los agentes interceptaron un convoy procedente de Vigo compuesto por tres vehículos.

En la intervención se saldaron 20 arrestos, la incautación de 59 kilos de cocaína, 22 coches de alta gama, armas de fuego y más de 5.800 cartuchos. Aunque el presunto cabecilla logró huir abandonando otro cargamento de droga en una finca, varios de sus secuaces fueron detenidos.

La operación continuó el 22 de mayo con una fase centrada en el blanqueo de capitales. En ella se produjeron nueve nuevas detenciones y dos registros domiciliarios, en los que se localizaron documentos vinculados con la red de lavado de dinero, así como vehículos de lujo utilizados para ocultar las ganancias ilícitas.

La Policía Nacional incauta en Valladolid el mayor alijo de Castilla y León, con 59 kg de cocaína y 19 detenidos. Foto: Leticia Pérez, agencia Ical

La operación “Churruca” acumula más de 120 kilos de cocaína incautados, decenas de automóviles de alta gama requisados y numerosas pruebas documentales que confirman la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada. Según la Policía Nacional, se trataba de la red de narcotráfico más activa de Castilla y León.

Clanes locales y narcopisos en barrios salmantinos

En abril de 2025, la Policía Nacional desmanteló cinco puntos de venta en los barrios de San José y Puente Ladrillo, incautando cocaína, hachís, marihuana, armas y dinero en efectivo.

Se trataba de la operación denominada 'Larare', en la cual se investigó a un grupo conformado por dos clanes familiares dedicados desde hace años, informan fuentes oficiales, a la regencia de los citados puntos de venta, ubicándose los mismos en los barrios de San José y Puente Ladrillo; era en este último barrio donde los investigados tenían un piso franco en el que almacenaban desde dinero en efectivo, a armas y sustancias estupefacientes.

Redada en el barrio de San José

Asimismo, los agentes localizaron a un individuo, con vivienda en las proximidades de Salamanca, que puntualmente abastecía de hachís a uno de los clanes familiares implicado; en la vivienda, la Policía Nacional dio con una plantación de marihuana indoor, conformada por 41 plantas de cannabis sativa.

Blanqueo de dinero con oro y plata

El 1 de julio, la Guardia Civil desarticuló dos organizaciones criminales en la operación Fenicio-Diávolo 24, capaces de blanquear hasta 400.000 euros diarios mediante la compraventa de oro y plata. La investigación, iniciada en abril de 2024 en Córdoba y con ramificaciones en Salamanca, se saldó con 19 detenidos y 14 personas investigadas, además de la imputación de ocho empresas.

Las redes usaban empresas pantalla y testaferros para introducir en el circuito legal grandes cantidades de efectivo procedente de actividades ilícitas, principalmente de una organización asiática vinculada al narcotráfico y posibles delitos fiscales. Una vez blanqueado, el dinero se remitía a sociedades controladas en el extranjero, como en China.

Operación “Fenicio-Diávolo 24”

En la fase de explotación se practicaron 20 registros en Córdoba, Zamora, Salamanca, Sevilla y Madrid, con un balance de 615.935 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro, 15,2 kilos de plata, armas, vehículos con dobles fondos, joyas y abundante documentación incautada. La operación estuvo dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Córdoba y ejecutada por unidades especializadas de la Guardia Civil.

La explotación sexual: víctimas en pisos de Salamanca

En junio de este mismo año, y tal y como avanzó este medio, la Policía Nacional desmanteló una red de explotación sexual en el bloque número 5 de la calle Zapateros, en el barrio Vidal.

Un detenido en una operación de Policía Nacional en el barrio Vidal (16).jpeg

La operación, bautizada oficialmente como “operación Zapateros”, se saldó con la detención de dos personas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como con la liberación de tres víctimas que habían sido captadas con estos fines por uno de los ahora detenidos.

Robo especializado: camiones y cobre

Otra de las ramas del crimen organizado que ha golpeado la provincia con fuerza en los últimos años es el robo especializado. En noviembre de 2024, una red que operaba en Madrid, Toledo y Salamanca fue desarticulada tras robar camiones por un valor de cinco millones de euros.

De los 34 detenidos, cinco de los cuales ingresaron en prisión, considera presuntos responsables de delitos como robos con violencia, robos con fuerza, usurpación de estado civil, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, daños y receptación.

Detenidas siete personas por robar cableado de cobre en Salamanca y Zamora

Por otra parte, el robo de cobre se ha disparado en Salamanca en los últimos tres años.

En localidades como Villaseco de los Reyes o Tamames, la Guardia Civil ha desarticulado bandas dedicadas a sustraer cableado telefónico para su posterior venta ilegal.

Un territorio estratégico

Lo cierto es que Salamanca se ha consolidado en los últimos tiempos como un territorio de interés para las bandas organizadas por varios factores: Desde su proximidad con Portugal, pasando por su conexión con Madrid a través de redes logísticas, la provincia salmantina se ha convertido en un punto de paso intermedio en operaciones de mayor escala.

Asimismo, la existencia de barrios periféricos y zonas rurales aisladas han sido aprovechadas por redes locales para el menudeo y la ocultación de drogas o mercancía robada.

Sin embargo, las efectivas y complejas operaciones policiales han permitido desmantelar en apenas dos años estructuras criminales complejas dedicadas al narcotráfico internacional, redes de explotación sexual, clanes familiares locales y grupos de robo organizado.

Cabe recordar, y nunca está de más hacer énfasis en este aspecto, que la lucha contra el crimen organizado requiere de coordinación transfronteriza, una inversión constante en investigación y la tan necesaria implicación ciudadana en la denuncia de actividades sospechosas.

Salamanca, aunque sigue siendo indiscutiblemente una de las provincias más seguras de Castilla y León, también ha sido escenario de operaciones criminales de gran envergadura.