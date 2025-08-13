Cuatro detenidos en la rave del embalse de Santa Teresa, donde ya queda poca gente

Sigue la rave con cientos de campistas en el entorno del pantano de Santa Teresa

Ya sin música, pero todavía con decenas de personas. Ese es el aspecto que presenta este miércoles la zona donde se ha celebrado desde el viernes la rave cerca al embalse de Santa Teresa.

Una quedada ilegal que ha llegado a reunir a miles de personas de España y otros países de Europa y que se ha saldado con cuatro detenciones.

Tal y como ha informado la Guardia Civil de Salamanca, dentro del servicio permanente para garantizar la seguridad ciudadana, han arrestado a cuatro personas por diferentes motivos.

Una de ellas ha sido detenida por tráfico de drogas, mientras otros dos por conducir bajo los efectos de drogas tóxicas que supera la barra del delito y un último por un señalamiento en vigor.

Además, según informan fuentes de la Benemérita, se han llevado a cabo 200 denuncias en total a asistentes a esta rave ilegal: 100 de ellas por delitos relacionados con la ley de seguridad ciudadana y otras 100 por conducir bajo la influencia de drogas.

Últimas personas en abandonar la rave junto al embalse de Santa Teresa

La Guardia Civil continúa en la zona este miércoles realizando más controles, pero también para seguir garantizando la seguridad del entorno. De hecho, cuentan en el lugar con unidades de la Comandancia de Salamanca, apoyadas por otras unidades de Castilla y León y de control de masas, así como de la agrupación de Tráfico y los buzos de los GEAS para evitar incidentes en torno al pantano.