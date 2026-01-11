Cuatro heridos en un accidente entre dos turimos en Carbajosa de la Sagrada

Este domingo, alrededor de las 19:50 horas, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por accidente de tráfico en Carbajosa de la Sagrada, en la SA.20, kilómetro 93, sentido Santa Marta de Tormes.

Se trata de una colisión por alcance entre dos turismos y, aunque en principio se alertó como sin heridos, a la llegada de los sanitarios, tres mujeres y un varón referían dolor de cuello. Estaban conscientes.

Hasta allí se han desplazado también Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Carbajosa de la Sagrada.