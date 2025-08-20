Cuatro heridos tras volcar su vehículo en San Muñoz

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente registrado en la mañana de este miércoles en San Muñoz. Según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2, el centro de operaciones ha recibido un aviso a las 8:21 por un accidente en la DSA 307 en el km 5 en la salida de San Muñoz.

El coche ha sufrido una salida de vía y ha volcado, quedando cuatro personas heridas con magulladuras y conscientes. Hasta el lugar de los hechos se han enviado ambulancias y Guardia Civil.

Por otra parte, el Servicio de Emergencias también ha recibido un aviso de un accidente por alcance sin heridos en la A-66, en el kilómetro 395, término municipal de Cabeza de Béjar. El incidente ha tenido lugar en el sentido Extremadura y hasta allí se han desplazado agentes de la Policía Local de Guijuelo y de la Guardia Civil.