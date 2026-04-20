Se cuela por la ventana y roba varios ordenadores y 1000 euros en una academia de Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a una mujer tras ser identificada como autora material de un robo perpetrado en una academia de la ciudad.

Los hechos se produjeron el pasado mes de marzo cuando, sin que fuentes policiales hayan precisado el día exacto, la mujer logró acceder al interior de la academia a través de los tejados para, finalmente, colarse a través de una de las ventanas.

Una vez logrado su cometido, y portando una linterna, registró varias estancias de la academia haciéndose con un botín conformado por tres ordenadores, un móvil, un intrumento musical y 1000 euros.

A la mañana siguiente, y una vez descubierto lo ocurrido, varias dotaciones de la Policía Nacional se personaron en el lugar para recabar datos y abrir las correspondientes investigaciones.

Así pues, estas permitieron identificar a una mujer como autora de los hechos por lo que, el pasado sábado 17 de abril, se procedió a su detención.

Además, los objetos robados fueron recuperados y entregados a su propietario.