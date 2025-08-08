Se cumplen 50 años del asesinato de ETA al salmantino Demetrio Lesmes

Recorte de periódico de la noticia del asesinato de Demetrio Lesmes en La Voz de España

En el año en el que la banda terrorista ETA llevó a cabo el mayor número de muertes, casi todas con el método de ‘tiro en la nuca’ y en el País Vasco, también decidieron arrebatarle la vida a escasos metros de su casa a Demetrio, natural de Sotoserrano.

Este 8 de agosto de 2025 se cumplen 50 años del asesinato, a manos de la banda terrorista ETA, del salmantino Demetrio Lesmes, natural de Sotoserrano. Lesmes trabajaba como guarda jurado en la empresa Pedro Orbegozo y fue abatido cuando regresaba a su domicilio en Hernani (Guipúzcoa).

Era la segunda vez que la banda terrorista intentaba atentar contra este guarda jurado, que ya intuía estar siendo vigilado por ETA y se lo había comentado a sus compañeros.

La primera vez fue el 15 de julio de 1975, cuando tres etarras le esperaban en una rotonda de Hernani dentro de un coche robado. Al pasar lo siguieron y dos de ellos le dispararon con armas de fuego desde la ventanilla del turismo.

Demetrio pudo huir al encontrarse cerca de su centro de trabajo, la empresa Pedro Orbegozo.

Solo unos pocos días después, el mismo comando acabó con su vida a escasos 200 metros de su vivienda.

Lesmes, que había terminado su turno de trabajo como guardia jurado, volvía a casa caminando. Los etarras ya habían estudiado sus movimientos y, cuando el salmantino estaba llegando a su vivienda, dos individuos se acercaron a él.

Intercambiaron unas breves palabras y uno de ellos sacó una pistola y le disparó tres veces, haciendo que cayera al suelo. Una vez que se encontraba en esa posición, el otro etarra sacó una ametralladora ligera y le propinó más de una decena de tiros, que le causaron la muerte de camino al hospital.

Demetrio Lesmes estaba casado y tenía tres hijos. Su asesinato quedó impune al aprobarse la Ley de Amnistía de 1977, que amnistiaba “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese el resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976”.

