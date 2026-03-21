Se da a la fuga tras una colisión con otro vehículo y la Policía Local de Salamanca lo localiza poco después

Alrededor de las 00:15 horas de este viernes, agentes de la Policía Local de Salamanca han tenido que acudir a un accidente de tráfico. Se trata de una colisión lateral entre dos vehículos en la calle Joaquín Rodrigo.

Las consecuencias de tal choque han sido daños materiales de carácter grave en los vehículos implicados y un herido leve.

Aunque uno de los vehículos se dio a la fuga del lugar de los hechos; fue localizado posteriormente.

Ya alrededor de las 21:55 horas, las Policía Local tuvo que intervenir cuando se detectó a una persona realizando pintadas en el huerto de Calixto y Melibea, desde la calle Arcediano. Asimismo, ya cerca de las 02:00 horas, se produjo también un decomiso de estupefacientes en la calle de la Radio.