Más de una decena de medios trabajan por aire y tierra en un incendio forestal producido en la zona de Serradilla del Llano

Más de una decena de medios antiincendios están trabajando por aire y tierra en un incendio forestal declarado en la zona de Serradilla del Llano.

El fuego ha estado activo desde la cuatro de la tarde de este miércoles hasta poco antes de las siete que ha sido controlado.

Según figura en la página web de INFOCAL, la ubicación del fuego es una zona de vegetación en la ladera de la montaña. Además, se le sitúa al otro lado del río Agadón y entre el río Chico de Portero, por lo que no supone ningún riesgo para el núcleo urbano.

En el lugar permanecen desplegados dos agentes medioambientales, un técnico, una cuadrilla, tres vehículos autobombas, una bulldozer y otras cinco cuadrillas helitransportadas (ELIF/BRIF), así como tres medio aéreos.

Poco antes de las siete de la tarde se informa de que el incendio está controlado, lo que significa que evoluciona favorablemente y que se ha logrado perimetrar, impidiendo que las llamas avancen más allá de las líneas de control establecidas.

En el lugar se han contabilizado un total de 16 medios.