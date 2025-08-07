Más de una decena de medios trabajan para sofocar un incendio declarado en Sobradillo

Un incendio declarado en Sobradillo, en la comarca de Vitigudino, ha movilizado más de una decena de medios que, en este momento, se encuentran trabajando en la zona.

Tal y como informa INFORCYL, el fuego se ha originado en el citado municipio salmantino a las 21:47 horas y, una vez recibido el aviso, hasta el lugar se han desplazado dos agentes medioambientales, dos técnicos, cuatro cuadrillas terrestres, dos autobombas y tres ELIF.

Por el momento, el fuego se encuentra activo y las causas que podrían haber originado el mismo, en investigación. Asimismo, la zona afectada por las llamas también se encuentra en perimetración.

Se trata del segundo incendio declarado en la tarde de este jueves en la provincia de Salamanca que requiere la intervención de más de diez medios.

El primero de ellos se originaba, a las 17:24 horas, en Campillo de Azaba.

Hasta el lugar se han desplazado, desde el origen, un total de 31 medios para lograr extinguir las llamas aunque, por lo pronto, únicamente se encuentra controlado.