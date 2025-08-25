Declarado un incendio junto a la CL-510 en Terradillos que obliga a activar el nivel 2 de gravedad

Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este lunes junto a la carretera CL-510, a la altura del municipio salmantino de Terradillos, lo que ha obligado a activar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGP) debido a su proximidad a una vía con elevado volumen de tráfico.

El fuego se originó pasadas las 20:30 horas en una zona cercana al arcén de esta carretera que conecta Salamanca con Alba de Tormes, y cuya densidad de tráfico ha motivado la elevación del nivel de emergencia por el riesgo para la seguridad vial.

Hasta la zona se han desplazado siete medios de extinción, incluyendo cuadrillas terrestres y otros recursos de intervención rápida, que han trabajado de forma coordinada para frenar la propagación del fuego.

Según INFORCYL el incendio fue controlado a las 21:35 horas, aproximadamente una hora después de su inicio.

Por el momento, las causas del incendio se desconocen y se encuentran bajo investigación.

