Un nuevo incendio forestal se ha declarado en la noche de este martes, 12 de agosto, en la provincia de Salamanca.

A los 8 incendios registrados a lo largo del día se suma a última hora uno registrado dentro del término de La Alberca, en las inmediaciones del puerto del Portillo, según información del INFOCAL.

Los trabajadores de la Junta de Castilla y León han fijado la hora de inicio a las 22:40 horas y en el lugar trabajan ya cerca de 20 medios, repartidos entre cuadrillas terrestres, camiones autobombas y un bulldozer, así como técnicos y agentes medioambientales. Además, en el incendio también prestan servicio una dotación de Bomberos de la Diputación.

Se da la circunstancia de que se ha registrado en la zona una tormenta eléctrica, por lo que podía estar relacionada con la causa del incendio.

Rayos registrados en la provincia a las 22:40 horas

Dada la velocidad de propagación del fuego y la cercanía al municipio de La Alberca, se ha procedido a realizar el toque de campanas para avisar a los vecinos de la situación. No obstante, desde el Ayuntamiento se ha informado a los habitantes que todo apunta a que las llamas no van en dirección al pueblo.

Así mismo, piden que solo se sigan indicaciones de gente autorizada como Bomberos, Guardia Civil o el propio Consistorio, que ha querido tranquilizar a los vecinos.

Fuentes en el lugar de los hechos han informado que ha comenzado a llover en la zona (sobre las 00:00 horas) y podría estar frenando el avance de las llamas. De hecho, el propio Ayuntamiento ha asegurado en torno a las 1:00 horas que existían dos focos y que los efectivos se estaban centrado en cortar el avance de las llamas hacia el municipio.

Del mismo modo, desde el Consistorio apuntan a que el número de efectivos desplegados sobre el terreno parecen estar "haciéndose con ellos" -en referencia a los focos activos-.

Cabe recordar que las condiciones no eran las más favorables en el inicio del fuego, puesto que se trata de un terreno seco, pero con vegetación, en una zona escarpada, con pocos medios cercanos y encima de noche, periodo en el que los equipos terrestres no cuentan con el apoyo de los medios aéreos.