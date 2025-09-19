Declarado un incendio forestal en las inmediaciones de San Miguel de Valero

Pasadas las 12:30 horas de este viernes la alerta por incendios se ha vuelto a hacer efectivas en la sierra de Salamanca.

Según la información de la Junta de Castilla y León, a través de la plataforma INFOCAL, un incendio declarado a las 12:36 horas mantiene en vilo a los habitantes de la zona de Valero, San Miguel de Valero y Linares de Riofrío. (aunque en un primer momento habían situado el inicio del fuego más próximo a Garcibuey)

El foco se habría originado al noroeste del municipio de San Miguel de Valero, dentro del término municipal, pero también próximo a los límites de Linares y Valero, en una zona arbolada.

Pasadas las 13:15 horas trabajaban en el lugar 18 medios , entre los que se encuentra la BRIF de MITECO de Pinofranqueado, activada para trabajar en el lugar.