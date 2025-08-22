Declarado un incendio forestal en la zona del pinar de Alba de Tormes

Un nuevo incendio forestal ha sido declarado en la zona del pinar de Alba de Tormes en torno a las 14:30 horas de este viernes 22 de agosto.

La única información que ha trascendido por parte de INFOCAL, es que se encuentran trabajando una decena de medios por aire y tierra, de los que dos pertenecen al parque de bomberos de Villares de la Reina y otro al de Alba de Tormes. También hay medios de extinción de la Junta de Castilla y León.

El fuego, según apuntan a este medio fuentes de bomberos de la Diputación de Salamanca, se encuentra en el km 12 de la carretera CL-510, y las llamas se han propagando por las encinas al ser una zona bastante poblada de árboles, extendiéndose por el pasto. En el lugar también se encuentra Protección Civil de Alba de Tormes y hay tractores que estarían preparados por si el fuego se descontrolara y tuvieran que participar colaborando en la realización de cortafuegos junto con los medios de extinción desplegados.

En el lugar del incendio también ha estado el SEPRONA, informándose desde la Guardia Civil de Salamanca que las rápidas tareas de extinción se han podido ejecutar gracias a la inmediatez de un aviso que llegó por parte de un ciudadano.