Declarado un incendio de nivel 1 de peligrosidad en Moronta

El municipio de Moronta, en la comarca de Vitigudino, ha sido escenario de un incendio forestal a las 12:13 de este sábado, 23 de agosto. Por el momento, se desconocen la causa y la superficie afectada, pero los medios desplegados han conseguido controlar el fuego.

El incendio ha sido declarado de nivel 1 de peligrosidad por dos motivos: requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados no forestales y se han aplicado leves restricciones para población o infraestructuras.

Un total de 22 medios se han desplazado hasta el lugar para extinguir las llamas: dos técnicos, cinco agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, un bulldozer, tres cuadrillas helitransportadas y cuatro helicópteros.

Este nuevo incendio es el cuarto activo en la provincia de Salamanca junto al de Cipérez -también en la comarca de Vitigudino-, Candelario y Terradillos.