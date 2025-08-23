Declarado un incendio de nivel 1 de peligrosidad en Moronta
Un total de 22 medios se han desplazado hasta el lugar para extinguir las llamas de origen desconocido
El municipio de Moronta, en la comarca de Vitigudino, ha sido escenario de un incendio forestal a las 12:13 de este sábado, 23 de agosto. Por el momento, se desconocen la causa y la superficie afectada, pero los medios desplegados han conseguido controlar el fuego.
El incendio ha sido declarado de nivel 1 de peligrosidad por dos motivos: requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados no forestales y se han aplicado leves restricciones para población o infraestructuras.
Un total de 22 medios se han desplazado hasta el lugar para extinguir las llamas: dos técnicos, cinco agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, un bulldozer, tres cuadrillas helitransportadas y cuatro helicópteros.
Este nuevo incendio es el cuarto activo en la provincia de Salamanca junto al de Cipérez -también en la comarca de Vitigudino-, Candelario y Terradillos.
