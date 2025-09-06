Declarado un incendio de nivel 1 de peligrosidad en Garcibuey: "Está a una distancia razonable del pueblo"

Declarado un incendio de nivel 1 de peligrosidad en Garcibuey, perteneciente a la comarca de la Sierra de Francia, por requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal. El municipio, por el momento, se encuentra fuera de peligro. "Está a una distancia razonable del pueblo", señala su alcalde, Miguel Martín Andrés.

El fuego se ha activado a las 12:59 horas de este sábado y en su extinción trabajan una veintena de medios: cuatro agentes medioambientales, dos bulldozer, cinco helicópteros, tres cuadrillas terrestres, cinco autobombas y tres cuadrillas helitransporadas, lo que incluye a la BRIF de Pinofranqueado. "Estamos a la espera de dos hidroaviones", añade el edil.

Incendio en Garcibuey

La labor está siendo dificultada por las condiciones meteorológicas. Según informa Naturaleza Castilla y León, se esperan vientos de 20 km/h con ráfagas sobre los 40 km/h y una humedad relativa en torno al 27%, lo que genera una alta inestabilidad hasta las 21:00 horas de este sábado.

Tanto el alcalde como los vecinos de la zona están facilitando bebida a los profesionales de los Servicios de Extinción, numerosos gracias a que no hay más incendios activos en la provincia ni en los límites de la misma. Los habitantes de Garcibuey, además, han sido avisados de que informen de cualquier nuevo foco que puedan observar.

Se desconoce la causa que ha dado origen al fuego, que se encuentra en investigación.