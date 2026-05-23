Un amplio dispositivo controla un incendio declarado en Sequeros

Minutos después de las 17:00 horas de este sábado, un incendio localizado en la localidad salmantina de Sequeros ha movilizado a 10 medios procedentes de los bomberos forestales de Castilla y León.

Entre los medios que se han trasladado en un primer momento, se encuentran dos cuadrillas terrestres, cuatro camiones autobomba, dos Equipos de Lucha contra Incendios Forestas, un medio aéreo y un agente medioambiental.

Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, el fuego habría sido originado debido al incendio de la borra producida por las semillas de los chopos, aunque la investigación sigue abierta.

Actualmente, desde las 17:35 horas de este sábado, las llamas se encuentran controladas.

A esta actuación se une la provocada por un incendio originado a las 17:04 horas en el municipio de Juzbado, que ha movilizado a dos medios procedentes de los bomberos forestales de Castilla y León, que han conseguido controlar las llamas a las 17:55 horas.