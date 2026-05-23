Declarado un incendio en Valverdón

Hasta cuatro dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca se encuentran trabajando en el lugar

Incendio en Valverdón
Incendio en Valverdón | MATEO J

A las 14:14 horas del mediodía de este sábado, se ha declarado un incendio en el municipio salmantino de Valverdón

Hasta el lugar se han desplazado 4 dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca, de las que 3 son camiones autobomba.

Incendio en Valverdón
Incendio en Valverdón | MATEO J

Tal y como apuntan las primeras informaciones rebadas por parte de fuentes oficiales, el fuego se habría originado en las proximidades de la SA-300.

Los efectivos se encuentran trabajando en el lugar y, por el momento, no han trascendido más datos sobre su alcance así como tampoco sobre su posible causa, la cual se encuentra bajo investigación.

Salamanca24horas ampliará esta información

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