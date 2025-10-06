Declaran un incendio forestal en las inmediaciones de Mieza

Se ha declarado un incendio forestal en el que trabajan casi una decena de medios en Mieza, un fuego que ha comenzado poco después de 16:30 horas, y en el que han llegado a trabajar tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, tres ELIF y tres helicópteros, dos de estas últimas de Guadramiro y Bodón. Además, tres agentes medioambientales se encuentran controlando la situación. Del mismo modo, en el propio fuego trabajan medios de la Junta de Castilla y León y los bomberos de la Diputación de Salamanca.

Según las informaciones que facilita la Junta de Castilla y León, a través de la plataforma de INFICAL, el incendio ha comenzado a las 16:39 minutos, manteniendo en alerta a los vecinos de la localidad de la comarca de Vitigudino.

El foco, de momento, podría situarse al noroeste del propio municipio, afectando a la zona situada entre el propio pueblo y el cementerio. Según testigos del propio incendio, estaría en el camino de la Code, derca del arroyo del Cachón. Asimismo, cabe destacar que las llamas no se encuentran cerca de la residencia de mayores, cerca del foco que se marcó en un principio.