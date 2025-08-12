Cortada la carretera entre Boada y La Fuente de San Esteban por el incendio forestal de Martín de Yeltes

Incendio forestal en Martín de Yeltes, correspondiente a un fuego del mes de julio de 2025

Una veintena de medios se encuentra trabajando en un incendio que se ha declarado cerca de Martín de Yeltes, en la comarca de Ciudad Rodrigo. Entre ellos, medios terrestres y aéreos se encuentran apagando el fuego que, según el mapa de INFOCAL, estaría cerca de las vías del tren del municipio salmantino.

A causa del incendio que se ha producido en una zona agrícola, la carretera entre Boada y La Fuente de San Esteban se ha visto afectada por el humo y ha sido cortada hasta que se estabilice el fuego.

Nueve autobombas, dos cuadrillas helitransportadas, dos cuadrillas terrestres, dos bulldozer y un helicóptero, además de otro medios, se encuentran trabajando en el lugar para sofocar las llamas rápidamente y excitar que se extienda, lo que podría ocasionar un gran prejuicio por su cercanía a la localidad.

Hace unas semanas, otro incendio afectada a la misma zona, entre la Fuente de San Esteban y Martín de Yeltes, donde se llegó a declarar el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía al pueblo, fuego que se llegó a controlar una hora y media después.