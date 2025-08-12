Cortada la carretera entre Boada y La Fuente de San Esteban por el incendio forestal de Martín de Yeltes

Hasta 25 medios de extinción terrestres y aéreos trabajan para extinguir el fuego

Incendio forestal en Martín de Yeltes, correspondiente a un fuego del mes de julio de 2025
Incendio forestal en Martín de Yeltes, correspondiente a un fuego del mes de julio de 2025 | José Vicente - ICAL

Una veintena de medios se encuentra trabajando en un incendio que se ha declarado cerca de Martín de Yeltes, en la comarca de Ciudad Rodrigo. Entre ellos, medios terrestres y aéreos se encuentran apagando el fuego que, según el mapa de INFOCAL, estaría cerca de las vías del tren del municipio salmantino.

A causa del incendio que se ha producido en una zona agrícola, la carretera entre Boada y La Fuente de San Esteban se ha visto afectada por el humo y ha sido cortada hasta que se estabilice el fuego.

Nueve autobombas, dos cuadrillas helitransportadas, dos cuadrillas terrestres, dos bulldozer y un helicóptero, además de otro medios, se encuentran trabajando en el lugar para sofocar las llamas rápidamente y excitar que se extienda, lo que podría ocasionar un gran prejuicio por su cercanía a la localidad.

Hace unas semanas, otro incendio afectada a la misma zona, entre la Fuente de San Esteban y Martín de Yeltes, donde se llegó a declarar el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía al pueblo, fuego que se llegó a controlar una hora y media después.

