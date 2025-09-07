Delincuencia en las Ferias y Fiestas de Salamanca: carteristas, robos en coches y positivos en alcohol y drogas al volante

La llegada de las Ferias y Fiestas de Salamanca es sinónimo de disfrute en todos y cada uno de los rincones de la capital del Tormes. No en vano, vecinos y turistas se vuelcan en disfrutar de estos días de celebración que, debido a la gran afluencia de gente que conllevan, requiere un más que notable refuerzo de las medidas de seguridad.

De hecho, la combinación de multitudes y los vehículos mal estacionados conforman el campo de cultivo idóneo para los amigos de lo ajeno, especialmente para aquellos que perpetran los robos en coches.

Un perfil conocido

Fuentes policiales detallan a Salamanca24horas que el perfil de los autores de los robos en coches, en Salamanca, está claramente definido: delincuentes reincidentes, de origen local y con problemas de adicciones que ven en el robo en vehículos una forma fácil y rápida de conseguir dinero.

Saquean doce coches de madrugada en el parking de la avenida de Portugal | S24H

No se trata de grupos organizados ni de redes criminales complejas , sino de personas conocidas en la ciudad y con numerosos antecedentes por hechos similares.

De hecho, la reincidencia es una de las principales dificultades: aunque son detenidos con frecuencia, vuelven a delinquir poco después de quedar en libertad.

El modus operandi más habitual es el del cristalazo: romper una ventanilla con un gesto rápido para lograr, así, introducir la mano y llevarse cualquier objeto que haya a la vista en el interior del vehículo. En estos casos, el botín rara vez es el coche completo.

Los ladrones buscan artículos fáciles de revender: bolsos, móviles, carteras, ropa, equipos electrónicos o, incluso, herramientas.

Una simple bolsa olvidada en el asiento, o incluso un cargador, pueden ser suficientes para llamar su atención.

El contexto de las Ferias y Fiestas multiplica los riesgos. Miles de personas acuden al centro para disfrutar de conciertos y casetas, lo que obliga a muchos conductores a dejar sus coches en calles alejadas, descampados o zonas mal iluminadas.

Esa acumulación de vehículos mal estacionados o con prisas por llegar a los eventos se convierte en el escenario propicio para los robos.

Por ello, y por muy obvio que suene, hay que cerciorarse de cerrar bien el coche, evitar dejar a la vista cualquier objeto -se considere o no de valor- ,evitar las zonas aisladas, poco iluminadas y sin la vigilancia pertinente y, por supuesto, ante cualquier conducta o actitud sospechosa, dar parte a las autoridades.

Hurtos y peligro al volante

Salamanca es la tercera provincia con menos delincuencia en Castilla y León y, en consecuencia, una de las más seguras. Ahora bien, esto no la exime de ser escenario de acción para los delincuentes.

De hecho en los días que corren, dícese las fiestas, los carteristas ven la oportunidad ideal para actuar: se mueven con destreza en aglomeraciones, especialmente en conciertos y zonas de ocio nocturno y actúan con rápidez, por lo que rara vez se les pilla in fraganti; la mayoría de víctimas no son conscientes del robo hasta tiempo después, cuando ya es demasiado tarde. Su objetivo son móviles, carteras y bolsos pequeños.

Policía Local de Salamanca. Foto de archivo

En lo que al tráfico se refiere, las fiestas también pueden conllevar un repunte en los controles positivos por alcohol y drogas al volante.

Ahora bien, el Consistorio ha tomado medidas para prevenir este tipo de conductas temerarias: las cámaras de tráfico y seguridad estarán plenamente operativas y se reforzará la presencia policial con unidades, así como con guías caninos.

Además, y como ya avanzó este medio, se desplegarán 72 efectivos para velar por la seguridad en las 28 casetas repartidas por la ciudad, con especial atención al ruido y los horarios de cierre, así como para evitar peleas y agresiones.