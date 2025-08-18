Dos delincuentes habituales, detenidos por robos en el interior de al menos cinco vehículos en Salamanca

Agente de la Policía Nacional de espaldas - Archivo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas acusadas de cometer robos en el interior de al menos cinco vehículos y en un establecimiento comercial, todos ellos situados en una céntrica zona de Salamanca.

Los hechos, apuntan fuentes oficiales, ocurrieron a principios de julio, en un corto intervalo de tiempo.

Según la investigación, los autores utilizaron objetos contundentes para fracturar los cristales y acceder tanto a los coches como al local afectado.

Las denuncias presentadas por los propietarios de los vehículos y del establecimiento permitieron que la Policía Nacional iniciara una investigación exhaustiva. Como resultado, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables: dos delincuentes habituales con un amplio historial delictivo.

De hecho, entre ambos acumulan más de un centenar de antecedentes policiales, en su mayoría por delitos de características similares.

Una vez localizados, los sospechosos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde se realizaron las diligencias oportunas.

Sin embargo, tras pasar a disposición de la Autoridad Judicial, ambos individuos han quedado en libertad.