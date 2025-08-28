Denuncian la agresión de un grupo de "extrema derecha" a un famoso twittero en Morille

El municipio salmantino de Morille ha sido escenario de un agresión en la noche del pasado jueves.

La víctima se trata de Román Cuesta, conocido en twitter como @wiesenthal1632, quien fue agredido, presuntamente, en presencia de su esposa.

Tal y como se ha referido a través de un comunicado público, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando la mujer regresaba a su domicilio y advirtió la presencia de un coche estacionado junto a la vivienda. Desde su interior, una mujer la grababa con el teléfono móvil.

Al alertar a su marido, este salió a la calle, momento en el que tres hombres y una mujer descendieron del vehículo. La mujer siguió filmando mientras uno de los hombres intentaba golpear a Román, que logró protegerse con el brazo. Tal y como se recoge en el vídeo, la mujer que graba le pregunta: "¿Qué llevas, un cuchillo? Llama a la Guardia Civil. Eres un acosador".

Acto seguido, rociaron con spray de pimienta en los ojos provocándole, alegan en el comunicado, lesiones oculares que requirieron atención médica.

También en el citado comunicado se recoge que los agresores huyeron inmediatamente en el coche, mientras la Guardia Civil y los servicios sanitarios acudían al lugar. Asimismo, se señala que Román fue trasladado a Urgencias del Hospital de Salamanca para una revisión oftalmológica y, ya de madrugada, al regresar a Morille junto a su esposa, volvió a encontrarse con el mismo vehículo y sus ocupantes, que los siguieron por varias calles del municipio.

Según refieren en el mismo comunicado, los autores ya han sido identificados.

El vídeo se ha hecho viral en redes sociales y la víctima achaca la autoría de la agresión, tal y como ha reflejado en su perfil de twitter, a grupos de ultra derecha aunque, a nivel oficial, aún no han trascendido más datos al respecto.