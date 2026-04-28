Denuncian una brutal paliza con motivación racista en la avenida de Italia: "Te voy a matar"

El suceso ocurrido este pasado lunes en un local ubicado en la avenida de Italia ha dejado a una mujer herida que denuncia haber sido víctima de una violenta agresión con un presunto trasfondo racista.

Según consta en la denuncia, la víctima presenta hematomas en distintas partes del cuerpo, incluyendo la región infraorbitaria bilateral, brazos, torso y tobillo derecho, además de pérdida de cabello en ambas sienes, rotura de una pieza dental y dolores en la zona lumbar, cervical y en el brazo izquierdo con irradiación hasta el codo; también refiere dolor ocular y visión borrosa en el ojo izquierdo todo ello, producto de los golpes recibidos.

La presunta agresora sería una mujer de entre 20 y 25 años, dependienta del establecimiento ante cuyas puertas se produjeron los hechos. Ambas, refiere la víctima, ya habrían tenido un enfrentamiento previo la pasada primavera, cuando la denunciante acudió al local a comprar tabaco. Según su relato, tras una discusión y la negativa a facilitarle una hoja de reclamaciones, la empleada se negó a atenderla alegando motivos discriminatorios relacionados con su origen étnico, lo que motivó la intervención de la Policía Local.

El nuevo episodio tuvo lugar este pasado lunes sobre las 17:00 horas, cuando la víctima caminaba sola por la calle. Al coincidir con la presunta agresora, que se encontraba en el exterior del establecimiento, habría sido esta última la que se habría abalanzado sobre ella de forma sorpresiva, profiriendo amenazas y comenzando a golpearla repetidamente.

La denunciante afirma que fue empujada y derribada en varias ocasiones, recibiendo golpes y tirones de pelo durante varios minutos, sin que ningún viandante llegara a intervenir pese a sus gritos de auxilio. Finalmente, la víctima logró avisar a la Policía Nacional. A la llegada de los agentes, la presunta agresora habría realizado comentarios de carácter despectivo hacia el colectivo gitano, al que pertenece la víctima.

Tras la agresión, la víctima acudió a un centro de salud para ser atendida y obtener el correspondiente parte de lesiones, interponiendo posteriormente una denuncia.