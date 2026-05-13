Denuncian a un chófer del autobús Zamora-Salamanca por chatear con el móvil mientras conduce

La pasajera de un autobús de la línea Zamora-Salamanca ha denunciado la temeraria situación que vivió el pasado sábado, 9 de mayo.

Según la denuncia hecha pública en un escrito a los medios de comunicación, esta persona asegura que el conductor circuló durante varios minutos chateando con su teléfono móvil, tanto en un soporte colocado en el lateral del bus, como sosteniendo el dispositivo sobre el volante, “poniendo en peligro a las 50 personas que llevaba”,

Esta pasajera le advirtió para que dejara de usar su teléfono móvil mientras conducía, pero lejos de aceptar la recomendación, comenzó a “insultarme para que no me metiera en su trabajo e incluso paró el autobús, pretendiendo que me bajara”, asegura la denuncia.

Del mismo modo, y todo según el escrito, el conductor “no dejó de insultarme hasta que llegamos a la estación de Salamanca”.

La usuaria, que ha aportado fotografías, asegura que ya ha denunciado estos hechos ante la Guardia Civil, pero ha querido hacer pública esta queja para que “actos como estos no pongan en peligro la vida de las personas y no tengamos que lamentarnos después”, concluye.