Denuncian hasta cinco robos con fuerza en diferentes fincas de Villoria en un mismo día

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca mantienen abierta una investigación para esclarecer hasta cinco robos con fuerza cometidos en el municipio salmantino de Villoria.

Tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas, los hechos se habrían producido a lo largo de un mismo día pero en diferentes rangos horarios.

Asimismo, las fuentes consultadas por este medio refieren que el ladrón, o ladrones, habrían accedido a diferentes fincas ubicadas en el pueblo y se habrían hecho con un botín conformado por herramientas y gallinas sin que, por el momento, haya trascendido el valor total de lo sustraído.

La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar la autoría de los hechos mientras los agentes recaban toda la información necesaria.