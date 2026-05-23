Denuncian la desaparición de una menor en Salamanca

Una menor de 15 de años, y de nombre Estrella V.A, ha desaparecido en Salamanca este pasado viernes.

Tal y como se refleja en los carteles difundidos,en el momento de su desaparición vestía una camiseta de manga corta y pantalones de estampado de leopardo negro y rosa, así como unas zapatillas Nike blancas y negras.

Asimismo, lleva un piercing en forma de bola en la comisura derecha del labio superior.

Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, la menor se habría desplazado hasta Valencia en un vehículo compartido por lo que, los primeros indicios, apuntan a una desaparición voluntaria.

Jorge Adonay, presidente de la plataforma Adonay, ha referido a este medio que Estrella tendría dos móviles, uno de los cuales habría dejado en su domicilio mientras que, el segundo, lo llevaría consigo.

Esta misma fuente ha referido que se habrían interceptado unas conversaciones de la menor desaparecida con otra presunta joven de 13 años "pero no sabemos si es una menor, si puede ser un adulto, si la tienen retenida...", añade.

La Policía Nacional, por su parte, mantiene abiertas las investigaciones y un dispositivo de búsqueda.

Salamanca24horas ampliará esta información.