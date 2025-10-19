Denuncian el uso de una radial para acceder al interior del puesto de castañas de la plaza de la Fuente

El puesto de castañas ubicado en la plaza de la Fuente ha sido objeto de un intento de robo. El responsable del negocio ha denunciado que los asaltantes entraron al puesto en algún momento entre la noche de este sábado y la mañana de este domingo utilizando una radial para forzar el acceso.

A pesar de la violencia empleada para entrar, el responsable ha confirmado que los ladrones no consiguieron llevarse nada, ya que no había ningún objeto de valor el interior del puesto.

Los hechos ya han sido denunciados a la Policía Nacional, que ha iniciado la investigación para esclarecer el suceso y dar con los responsables de este asalto, que requirió el uso de una herramienta de corte.