Denuncian el robo de 240 metros de cobre de alumbrado público en Villar de Gallimazo

El alumbrado público de Villar de Gallimazo se ha visto afectado en la madrugada del domingo al lunes tras unos posibles robos de cobre en el mismo. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, los hechos han sido denunciados en la mañana de este viernes, 23 de enero, en las dependencias de la Guardia Civil.

El alcalde de la localidad, Daniel Redondo, ha indicado a este medio que “hace unos días vimos que estaban abiertas tres arquetas y que no había alumbrado pública en una de las zonas del pueblo”, lo que hizo que llamaran a un técnico eléctrico que finalmente les confirmó que faltaban 240 metros de cobre.

Los hechos habrían ocurrido en el lugar conocido por la localidad como “El Pozairón”, junto a la calle Alegría y ya han sido denunciados en las dependencias de la Guardia Civil de la provincia de Salamanca.

Del mismo modo, se desconoce a cuánto asciende la cuantía de las pérdidas, pero el propio regidor ha expuesto que se encuentran realizando el presupuesto para dotar del material que falta a las arquetas y recuperar la luz en las zonas afectadas.