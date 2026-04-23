Denuncian el vandalismo de un coche en Doñinos durante la celebración de sus fiestas

El municipio salmantino de Doñinos se encuentra inmerso en la celebración de sus fiestas en honor a San Marcos. Pero aunque son muchos los que tienen ganas de pasarlo bien, también hay quien tiene formas menos amigables de pasar el rato.

A través de un grupo de vecinos en redes sociales, una mujer ha denunciado que ha sido víctima de un episodio vandálico en su coche. El vehículo, que se encontraba estacionado en una calle de la localidad, ha amanecido este jueves con el retrovisor colgando, un desperfecto provocado por terceros.

"A la persona o personas que me hayan reventado el retrovisor del coche, os deseo lo mismo que lo que me habéis hecho a mí. Sois unos hijos de mala madre", ha escrito la vecina en su publicación, en la que denunciaba lo ocurrido con una fotografía de su coche.

En los comentarios, muchos usuarios han lamentado lo ocurrido y volcado sus propias críticas hacia quien cometen este tipo de actos.