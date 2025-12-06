Las denuncias por alcoholemias positivas copan el parte de sucesos de este viernes en Salamanca

El alcohol continúa siendo un peligro constante en la capital charra. Durante la madrugada de este viernes, la Policía Local de Salamanca ha presentado múltiples denuncias ante conducción bajo los efectos de esta sustancia, tal y como detalle su parte de sucesos.

Dicho partes, además, tan solo arroja incidentes relacionados con el alcohol y otras drogas.

El número 60 del paseo de Canalejas ha sido el escenario de un control preventivo en el que se han detectado varios positivos sobre la 1 de la madrugada. Primero, una conductora con tasa superior a 0,60 mg/L de alcohol en aire; más tarde, un conductor también ha dado positivo en THC. En ambos casos, se ha prodecido a la denuncia adminsitrativa y a la sustitución del conductor del vehículo.

Más entrada la madrugada, cerca de las 4:20 horas, se ha levantado acta con un establecimiento en la calle Jesús de Arambarri, 202, tanto por incumplimiento del horario de cierre de dicho establecimiento, como por el consumo de tabaco en su interior.

Los relojes apenas marcaban las 5 de la madrugada cuando el alto a un patinete circulando por zonas peatonales, en la plaza de Santa Eulalia, ha revelado una prueba de drogas con resultado positivo. Y alrededor de las 5:40 horas, un nuevo conductor de patinete ha sido denunciado: esta vez, en el número 39 de la calle Crespo Rascón y tras dar positivo en una prueba de alcoholemia.