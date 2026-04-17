Desalojan un autobús en Santa Marta por presencia de humo

Un autobús interurbano ha comenzado a emitir humo a primera hora de la mañana de este viernes en una de las paradas ubicadas en Santa Marta.

El incidente se ha producido en la carretera de Madrid, a la altura de la urbanización Siglo XXV.

Ante la presencia de humo, los ocupantes del vehículo han sido desalojados de manera preventiva sin que, apuntan las primeras informaciones, se hayan registrado heridos.

Por el momento no ha sido necesaria la intervención de los bomberos, ya que la situación ha podido ser controlada sin mayores complicaciones. Se desconocen las causas que podrían haber causado el suceso.