Desalojan una vivienda de dos plantas por un incendio en Ciudad Rodrigo

Agente de la Guardia Civil en el lugar del incendio

Agentes de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo han tenido que desalojar a cuatro personas de una vivienda por un incendio.

El suceso tuvo lugar en torno a las 19:45 horas, cuando la Guardia Civil recibió un aviso de un incendio en una vivienda de dos plantas situada en la localidad mirobrigense.

A la llegada de los agentes, pudieron observar como de la vivienda salía abundante humo, consiguiendo, no obstante, desalojar a los cuatro moradores.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos de Emergencias se pudo sofocar el incendio y evitar daños personales.