Desalojan una vivienda de dos plantas por un incendio en Ciudad Rodrigo

Agentes de la Guardia Civil acudieron a la llamada para desalojar a los cuatro moradores

Agente de la Guardia Civil en el lugar del incendio
Agente de la Guardia Civil en el lugar del incendio | Guardia Civil de Salamanca

Agentes de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo han tenido que desalojar a cuatro personas de una vivienda por un incendio.

El suceso tuvo lugar en torno a las 19:45 horas, cuando la Guardia Civil recibió un aviso de un incendio en una vivienda de dos plantas situada en la localidad mirobrigense.

A la llegada de los agentes, pudieron observar como de la vivienda salía abundante humo, consiguiendo, no obstante, desalojar a los cuatro moradores.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos de Emergencias se pudo sofocar el incendio y evitar daños personales.

