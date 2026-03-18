Desaparece por segunda vez el hombre cuyo rastro se perdió en Salamanca el pasado mes de febrero

El rastro de Santiago M.C, el hombre que desapareció el pasado 17 de febrero en Salamanca y que posteriormente fue hallado en Corrales del Vino, provincia de Zamora, se ha perdido de nuevo.

Tal y como ha anunciado el CNDES, Santiago M.C se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 12 de marzo y la última vez que se le vio fue en Zamora.

Cabe recordar que los agentes de la Guardia Civil lo hallaron el 4 de marzo entre la maleza de un riachuelo, tras haber recibido varios avisos que notificaban que Santiago podía hallarse por la zona.

Tras su localización, fue trasladado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora e ingresado en el área de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Zamora.