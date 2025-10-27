Desarticulada una organización criminal dedicada a estafas por internet que se cobró una víctima en Salamanca

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas a través de internet, siendo una de las víctimas de Santa Marta.

La operación, bautizada como “Talamineda”, se ha saldado con once detenidos, cinco investigados y cinco encausados judicialmente por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Tal y como han referido fuentes oficiales, la investigación comenzó tras las denuncias presentadas en los puestos de la Guardia Civil de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo).

Las víctimas alertaron sobre la existencia de perfiles falsos en redes sociales que simulaban pertenecer a una empresa dedicada a la venta de muebles.

Los agentes descubireron que los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y contactaban con los interesados a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio.

Tras ganarse la confianza de los compradores, estos realizaban pagos mediante transferencia bancaria, Bizum o ingresos directos, sin llegar nunca a recibir los productos. Posteriormente, las víctimas eran bloqueadas.

Durante la operación, los agentes identificaron un complejo entramado de cuentas bancarias en Valladolid que se utilizaban para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Parte de los implicados actuaban como “mulas económicas”, facilitando el movimiento de los beneficios ilícitos.

La Guardia Civil ha conseguido desmantelar por completo la organización, compuesta por un total de 21 integrantes, y ha puesto las diligencias a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.