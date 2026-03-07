Desarticulado un punto de venta de droga muy activo en el Campus Universitario de Salamanca

La Policía Nacional ha desarticulado en Salamanca, dentro de la operación 'Brunete' un punto de venta de droga muy frecuentado por jóvenes, ubicado en una avenida próxima al Campus Universitario de la capital charra.

En la operación, los agentes han detenido a un individuo y han realizado dos registros domiciliarios, que han culminado con la intervención de sustancias estupefacientes y efectos para su distribución. En concreto, se ha localizado 62,54 gramos de hachís, 20,7 gramos de marihuana y 3,8 gramos de cocaína, así como 4105 euros, una pistola simulada, una motocicleta, dos basculas de precisión, documentación y útiles para la comisión del delito.

Esta operación está relacionada con el registro llevado a cabo el pasado mes de febrero, en una asociación cannábica ubicada en el centro de la ciudad. En ella, se intervinieron 458,00 gramos de hachís y 916,7,00 gramos de marihuana. El principal investigado, presidente de la citada asociación, era la persona que abastecía de sustancias estupefacientes al punto de venta ahora desarticulado, quien fuera detenido el pasado 26 de febrero: portaba 182 gramos de hachís y 120 gramos de marihuana con los que, se presupone, iba a abastecer al citado inmueble.

La operación ha culminado con un total de tres detenidos, dos registros domiciliarios, un registro en la asociación cannábica y la intervención total de 702,54 gramos de hachís, 1057 gramos de marihuana, 3,8 gramos de cocaína, una pistola simulada, dinero en efectivo y útiles para la comisión del delito. Una vez finalizadas todas las gestiones, el detenido ha pasado a disposición del Juzgado correspondiente junto con todo lo instruido.