Desarticulado un punto de venta de droga en el barrio de los Alcaldes de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en Salamanca tras un operativo contra el tráfico de drogas que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en el barrio de los Alcaldes.

La investigación, que se prolongó durante varios meses con labores de vigilancia y seguimiento, llevó a los agentes a identificar una vivienda que presuntamente se utilizaba para la distribución de droga al por menor. Con la autorización judicial pertinente, los policías accedieron al domicilio el pasado miércoles 3 de septiembre, donde practicaron un registro en el que hallaron distintas sustancias y material relacionado con el narcomenudeo.

En el interior de la vivienda se incautaron 267 gramos de marihuana, 60,4 gramos de hachís y 3 gramos de cocaína, ya preparados en pequeñas dosis para su venta. También fueron localizados 150 gramos de sustancia de corte, una báscula de precisión y una navaja con restos de droga, además de una pistola táser y otros útiles empleados en la actividad delictiva.

El operativo concluyó con la detención del morador de la vivienda y, posteriormente, de un segundo individuo que también estaría implicado en el tráfico de drogas. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación de diligencias y, posteriormente, puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional destaca que esta actuación forma parte de su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala, un fenómeno que incide de manera directa en la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal.